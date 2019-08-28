مصرع 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين جراء اندلاع حريق بعبارة جنوب الفلبين

أعلنت قوات خفر السواحل في الفلبين اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإنقاذ أكثر من مائة آخرين، بعد اندلاع حريق في عبارة جنوب البلاد.

وقالت قوات خفر السواحل إن بعض البيانات أظهرت أن العبارة التي تبلغ حمولتها 645 طنا كانت تقل 137 راكبا بينهم 28 طفلا، وذلك دون الإشارة إلى عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم خفر السواحل أرماند باليلو قوله إن جهود البحث والإنقاذ مازالت مستمرة بعد اندلاع النيران بالعبارة "إم في لايت فيري 16" قبالة مدينة "دابيتان" بإقليم "زامبوانجا ديل نورت" في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ويعد غرق العبارات والقوارب من الأمور شائعة الحدوث في الفلبين بسبب العواصف المتكررة والقوارب التي تتم صيانتها بشكل سيء والاكتظاظ وضعف إنفاذ لوائح السلامة.