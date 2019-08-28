الأردن و المغرب يبحثان تعزيز التعاون المشترك بقطاع الطاقة

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأردنية اليوم الأربعاء، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز رباح، تعزيز التعاون المشترك والموضوعات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وقال رئيس اللجنة الأردنية المهندس هيثم زيادين في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، إن الأردن والمغرب يعيشان ظروفا متشابهة فيما يخص قطاع الطاقة والكهرباء، ما يدعو لتوحيد الجهود في مواجهة المعيقات لكلا البلدين ،مضيفا أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اولى قطاع الطاقة الأهمية القصوى عبر متابعته المستمرة للخطط التي تقوم بها الحكومة للنهوض بقطاع الطاقة، والحث المستمر على تعزيز الشفافية وتوضيح آليات منح التراخيص الخاصة لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد زيادين أن تطوير واستقرار التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة عامل مهم لجذب الاستثمارات وتطوير المشاريع، خصوصا مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا إلى الاستفادة من التجربة المغربية فيما يتعلق بمنح الحرية للمواطنين من انتاج الطاقة المتجددة ودون قيود حكومية .

ودعا زيادين لتأسيس شراكة وتعاون عربي في مجال قطاع الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل الاستثمارات وإيجاد حلول جذرية ناجحة للتحديات التي تواجه هذا القطاع.

ومن جهته أشاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز رباح بالجهود التي تبذلها الأردن في عملية تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مصادر الطاقة رغم الظروف الإقليمية المحيطة والتحديات والصعوبات الناتجة عنها، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة بين البلدين الشقيقين.