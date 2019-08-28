الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر داعش

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دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء، إلى الحفاظ على المكتسبات المتحققة بعد دحر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد صالح - خلال لقائه أمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على المكتسبات بعد دحر داعش.

وثمن الرئيس العراقي، الدور الذي يقدمه أفراد جهاز الأمن الوطني من خلال المعلومات الاستخبارية والأمنية، فضلاً عن إسهامهم في استتباب الأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكان العراق قد أعلن، في نهاية 2017، دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.