 إندونيسيا: مقتل شرطي وإصابة 5 جراء تظاهرة عنيفة بمقاطعة بابوا - بوابة الشروق
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إندونيسيا: مقتل شرطي وإصابة 5 جراء تظاهرة عنيفة بمقاطعة بابوا

أرشيفية
أرشيفية
جاكرتا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 3:44 م

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين في تظاهرة عنيفة بمقاطعة "بابوا" المضطربة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن تظاهرة سلمية مناهضة للعنصرية بمشاركة 150 شخصًا تحولت إلى العنف بعدما حاول الآلاف بشكل مفاجئ اقتحام مبنى رئيس منطقة "دياي" الذي كانت التظاهرة تحدث أمامه.

ولم يؤكد المتحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن القوات ردت بفتح النيران على المتظاهرين وقتلت ستة منهم، معللا ذلك بصعوبة التواصل بعدما قطعت الحكومة خدمات الإنترنت بالمنطقة منذ الأسبوع الماضي.

يذكر أن التظاهرات اشتعلت بالمقاطعة منذ الأسبوع الماضي بعدما انتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر أفرادًا بالشرطة يصفون طلابًا من المنطقة بأنهم "قردة" و"كلاب".

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