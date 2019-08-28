يستعد النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد قرار إدارة الأحمر بإقاله الأوروجواياني مارتن لاسارتي منتصف الشهر الجاري عقب الهزيمة للمرة الثالثة على التوالي أمام بيراميدز.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا هامًا ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة المقابلات التي أجراها أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات مع عدد من المدربين خلال جولته الأوروبية بالأيام الماضية.

ويستعرض الشروق أهم المدربين المرشحين لقيادة الأهلي من مختلف المدارس:

1 – البرتغال:

يأتي باولو دوراتي في صدارة المرشحين لقيادة الأهلي، نظرًا لما له خبرة كبيرة في القارة الإفريقية، حيث سبق له قيادة الصفاقسي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو، مع محاولات محتملة من إدارة الأحمر لإقناع أسطورة تدريب الأهلي مانويل جوزيه بالعودة لقيادة الفريق للولاية الرابعة.

2 – ألمانيا:

يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي من ألمانيا المدير الفني الأسبق لباير ليفركوزن، روجر شميدت، نظرًا لقدرته على قيادة الفرق للتحكم في الاستحواذ وتحقيق النتائج الجيدة، وهو ما يتناسب بشكل كبير مع رغبات جماهير القلعة الحمراء.

كما من المحتمل أن تتجه أنظار إدارة الأهلي للتعاقد مع الخبرة التدريبية فيليكس ماجات، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، حيث سبق له الترشح لقيادة الأهلي خلفًا لخوزيه بيسيرو في عام 2015، قبل أن يخطف الهولندي مارتن يول حينها المهمة، فيما توجد نسب بسيطة لتولي شوستر، المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني تولي الأحمر.

3 – الأوروجواي:

على الرغم من رحيل الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن قيادة الأهلي إلا أنه من المحتمل أن تستعين إدارة الخطيب بمواطنه خورخي فوساتي، والذي سبق له وأن حقق العديد من الإنجازات في القارة الآسيوية كان أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع السد القطري في عام 2011.

4 – البرازيل:

المدرسة اللاتينية تتوجد في قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بقوة، حيث تتردت في الأيام الأخيرة أنباء عن بحث إدارة الأحمر لتولي ريكاردو جوميز، المدير الفني لباريس سان جيرمان في فترة التسعينات.