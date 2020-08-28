 الأميران ويليام وهاري يعتزمان إزاحة الستار عن تمثال لوالدتهما ديانا في 2021 - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأميران ويليام وهاري يعتزمان إزاحة الستار عن تمثال لوالدتهما ديانا في 2021

ديانا
ديانا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:13 م

أعلنت الأسرة الملكية في بريطانيا اليوم الجمعة، أن الأميرين ويليام وهاري يعتزمان الكشف عن تمثال لوالدتهما الأميرة ديانا، العام المقبل، بمناسبة ما كان سيوافق عيد ميلادها الستين.

وذكر القصر في بيان أنه سيتم نصب التمثال في حديقة "صنكن جاردن" في قصر كينسينجتون بلندن وسيتم الكشف عنه في الأول من يوليو.

وأوضح أن "الأميرين يأملان أن يساعد التمثال كل أولئك الذين يزورون قصر كينسينجتون في أن يعكس حياة والدتهما وإرثها".

وكان قد تم التكليف بالعمل على بناء التمثال عام 2017 من جانب ويليام (38 عاما) وهاري (35 عاما) لتخليد ذكرى وفاتها السنوية العشرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك