تحقيقات سويسرية بسبب بكتيريا أجبان قتلت 10 أشخاص

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يحقق القضاء السويسرى مع صانع أجبان أدت منتجاته الملوثة ببكتيريا اللستيريا إلى مقتل عشرة أشخاص منذ 2018 وإصابة 24 آخرين بتسمم غذائى، على ما أفادت السلطات الخميس.

ويأتى هذا التحقيق، إثر شكوى قضائية تقدمت بها جهات رسمية الشهر الماضى، فى حق الشركة المصنعة للأجبان فى كانتون شفيتس فى وسط سويسرا والتى لم تعد تعمل حاليا، وفقا لشبكة يورو نيوز.

وجاء فى الشكوى أن: «عشرة أشخاص توفوا من أصل 34 أصيبوا بالمرض» جراء تناولهم هذه الأجبان، وفق ما أفادت المدعية العامة فى منطقة إينرشفيتس فرانسيسكا شتاينر لوكالة فرانس برس.

وأشارت شتاينر إلى إطلاق «مسار جنائى على صلة بتلوث المنتجات ببكتيريا اللستيريا»، إثر الدعوى.

وتحقق النيابة العامة المحلية بالتعاون مع الشرطة المحلية فى الكانتون، لمعرفة هل صانع الأجبان «مسئول» عن الوفيات وهل «انتهك القانون المتعلق بالمواد الغذائية»، بحسب شتاينر.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن الجبن الملوث بالبكتيريا هى من نوع «برى»، ويمكن أن تعيش اللستيريا لأسابيع فى درجات حرارة منخفضة كتلك الموجودة فى البرادات.