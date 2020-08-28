 والد رجل أطلقت الشرطة عليه النار في ويسكونسن: ابني كان مقيدا بالفراش - بوابة الشروق
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والد رجل أطلقت الشرطة عليه النار في ويسكونسن: ابني كان مقيدا بالفراش

ارشيفية
ارشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:45 ص

قال والد جاكوب بليك الرجل الأسود البالغ من العمر 29 عاما والذي أصيب في ظهره عدة مرات من قبل الشرطة في ولاية ويسكونسن الأمريكية لصحيفة "شيكاغو صن تايمز" يوم الخميس إن نجله كان مقيدا في سريره بالمستشفى.

ونقلت الصحيفة عن الأب الذي يدعى أيضا جاكوب بليك إنه "لا يستطيع الذهاب إلى أي مكان. لماذا قمتم بتقييده في السرير؟".

وقال أندرو يانج، وهو ديمقراطي بارز، إنه تحدث مع الوالد الذي أخبره أيضا بالمعلومات. وذكر يانج في تغريدة عبر تويتر: "لقد تم تقييدة على الرغم من أنه لا يستطيع تحريك ساقيه".

وأصيب بليك باصابات في عموده الفقري، وتشعر الأسرة بالقلق من أنه قد لا يقوى على المشي مرة أخرى. ولا تزال الظروف المحيطة بإطلاق النار عليه غير واضحة، وقال المدعي العام المحلي إن سكينا كان في مكان الحادث، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان السكين ذا صلة بالحادث.

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