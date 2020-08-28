مارتن لوثر كينج الثالث: هناك ركبة جاثية على رقبة الديمقراطية

في الذكرى السابعة والخمسين لخطاب والده التاريخي "لدي حلم" في مارس في واشنطن، حث مارتن لوثر كينج الثالث اليوم الجمعة، الأمريكيين على "الزحف إلى مراكز الاقتراع ومكاتب البريد للدفاع عن الحريات التي عملت الأجيال السابقة بجد للفوز بها".



وقال إن "هناك ركبة جاثية على رقبة الديمقراطية وأمتنا لا يمكن أن تعيش طويلا بدون أوكسجين الحرية". وأضاف أنه "يجب أن نمارس قوتنا بما هو أكثر من الخطابة وأكثر من الزحف".



وكان كينج الثالث يتحدث في مناسبة في واشنطن ساعد في تنظيمها وأطلق عليها اسم "ارفعوا ركبكم عن أعناقنا" في إشارة إلى جورج فلويد، المواطن الأسود الذي لقي حتفه بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته ما تسبب في وفاته بعد ذلك.



وتجمع الآلاف في المسيرة، وسط احتجاجات مستمرة ضد وحشية الشرطة والعنصرية.