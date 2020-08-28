بي إن: رئيس برشلونة يرفض بيع ميسي تماما

مازال جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مصرًا على عدم بيع ليونيل ميسي قائد الفريق، بعد ما طلب الأخير بشكل رسمي فسخ عقده ومغادرة النادي.

ووفقا لشبكة «بي إن سبورت» عن مصادر موثوقة داخل برشلونة فإن رئيس برشلونة مصر تماماً وبشكل نهائي على عدم بيع ليونيل ميسي بعد طلبه الرحيل عن النادي.

وأضافت الشبكة أن النادي يعتبر ميسي أهم قطعة في المشروع الجديد تحت قيادة رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا.

وتابعت الشبكة أن مغادرة ميسي برشلونة سيتم فقط عبر دفع قيمة الشرط الجزائي فقي عقده الذي يبلغ 700 مليون يورو، وهي مهمة مستحيلة لكل الأندية.

القصة كاملة بدأت حينما أرسل ميسي لبرشلونة فاكس مساء أمس الثلاثاء يبلغ فيه مجلس الإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، وأيضا رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

بعد ذلك رد عليه النادي بفاكس آخر وأكدوا له أنهم يريدون منه أن يستمر وينهي مسيرته في النادي، حسبما أكدت إذاعة «كادينا سير».

يأتي فاكس ميسي بعد أن اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وبعد اجتماع لم يكن ما قيل فيه مرضيًا للنجم الأرجنتيني، يبدو أنه قرر تفعيل بند الرحيل عن برشلونة هذا الصيف أي قبل نهاية عقده بعام واحد.

🚨 مصادر موثوقة داخل برشلونة تفيد beIN SPORTS بأن رئيس النادي مصر تماماً وبشكل نهائي على عدم بيع ليونيل ميسي بعد طلبه الرحيل عن النادي. إضافة إلى أن ميسي يعتبر أهم قطعة في المشروع الجديد مع كومان، وخروج ليونيل فقط قد يتم عبر دفع قيمة الشرط الجزائي وهي مهمة مستحيلة لكل الأندية pic.twitter.com/k1SG2njC5x

— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 28, 2020