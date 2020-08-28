كشف مصدر سوداني مطلع على سير مفاوضات السلام السودانية، عن انتهاء أطراف التفاوض من حسم الخلافات بشأن بند الترتيبات الأمنية بمسار دارفور، منذ قليل.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "الشروق"، إنه سيتم التوقيع رسمياً، ظهر اليوم الجمعة، على جميع البروتوكولات الخاصة بمسار دارفور، بين الوفد الحكومي ورؤساء حركات دارفور، بحضور لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، وبذلك تُعلن الجبهة الثورية انتهاء مسيرة التفاوض.
يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس لجنة الوساطة الجنوببية عن تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى إلى يوم الأثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس.
يشار إلي أن مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، يضم كلاً من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني".