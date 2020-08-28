كشف مصدر سوداني مطلع على سير مفاوضات السلام السودانية، عن انتهاء أطراف التفاوض من حسم الخلافات بشأن بند الترتيبات الأمنية بمسار دارفور، منذ قليل.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "الشروق"، إنه سيتم التوقيع رسمياً، ظهر اليوم الجمعة، على جميع البروتوكولات الخاصة بمسار دارفور، بين الوفد الحكومي ورؤساء حركات دارفور، بحضور لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، وبذلك تُعلن الجبهة الثورية انتهاء مسيرة التفاوض.

يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس لجنة الوساطة الجنوببية عن تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى إلى يوم الأثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس.

يشار إلي أن مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، يضم كلاً من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني".