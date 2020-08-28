 مصدر سوداني لـ الشروق: حسم الترتيبات الأمنية.. وتوقيع بروتوكولات مسار دارفور ظهر اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

مصدر سوداني لـ الشروق: حسم الترتيبات الأمنية.. وتوقيع بروتوكولات مسار دارفور ظهر اليوم

رسالة جوبا _ سمر إبراهيم:
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:19 ص

كشف مصدر سوداني مطلع على سير مفاوضات السلام السودانية، عن انتهاء أطراف التفاوض من حسم الخلافات بشأن بند الترتيبات الأمنية بمسار دارفور، منذ قليل.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ "الشروق"، إنه سيتم التوقيع رسمياً، ظهر اليوم الجمعة، على جميع البروتوكولات الخاصة بمسار دارفور، بين الوفد الحكومي ورؤساء حركات دارفور، بحضور لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، وبذلك تُعلن الجبهة الثورية انتهاء مسيرة التفاوض.

يأتي ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس لجنة الوساطة الجنوببية عن تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى إلى يوم الأثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس.

يشار إلي أن مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، يضم كلاً من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك