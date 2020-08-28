متحدث التضامن يكشف تفاصيل واقعة إنقاذ طفل من التعذيب بالإسماعيلية

العقبي: ننتظر قرار النيابة بإحالة الطفل بشكل رسمي لدار الرعاية.. الوزيرة قالت ده واحد من ولادنا ومتسبهوش





قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تلقت استغاثة بمعاناة طفل بالإسماعيلية من أكثر من مشكلة؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له على يد زوج الأم.

وأضاف العقبي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الإصابات في رأس الطفل بالغة تحتاج إلى تدخل طبي على مستوى عالِ، قائلًا إن الطفل عانى من مشكلة في العظام.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر مكانًا آمنًا للطفل في أحد الدور التابعة لها؛ لتلقي الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة والتخفيف من آثار التعذيب الذي تعرض له، مؤكدًا أن «الأطفال مِلك الإنسانية».

ولفت متحدث الوزارة إلى أن التضامن أهل وأسرة لكل طفل ليس له أسرة أو من تخلت أسرته عنه، مضيفًا أن مديرية التضامن في الإسماعيلية وفريق التدخل السريع اصطحبوا الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وتابع أن الوزارة تنتظر قرار النيابة بإحالة الطفل بشكل رسمي لدار الرعاية لاستقباله وتقديم الخدمات له، مضيفًا عن الأسرة: «غير أمناء عليه وعرضوا حياته للخطر».

وذكر «العقبي» أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بمتابعة حالة الطفل منذ انتشار الفيديو الذي يظهر ما عاناه الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، مستطردًا: «الوزيرة قالت ده واحد من ولادنا ومتسبهوش».

وأكد أن الإنسان العادي يتأثر بشكل الطفل والآثار على جسده، مختتمًا: «قريبًا سيكون الطفل في أحسن حال ونوفر له أفضل رعاية ممكنة، وعلاجه نفسيًا واجتماعيًا على أحسن وجه».