توزيع أرز باللبن احتفالا بعودة صلاة الجمعة في أسوان

وزع العاملين بمساجد أسوان، اليوم، حلوى وأرز باللبن، على المصلين، عقب انتهاء صلاة الجمعة احتفالا بعودتها.

وأدى المواطنون أول صلاة جمعة بالمساجد، التى حددتها وزارة الأوقاف، داخل محافظة أسوان، عقب انحسار أزمة كورونا والسماح بإعادة فتح المساجد مرة أخرى.

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه تم السماح فقط بفتح المساجد المعين بها أئمة لصلاة الجمعة، أو المساجد المعين بها خطباء بنظام المكافأة طبقا لتعليمات الوزارة، فى الوقت الذى تم فيه تنفيذ حملة واسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المدن والمراكز والمسموح فيها أداء صلاة الجمعة، على مدار الأيام الماضية.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف، تابعت اليوم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، منها وضع علامات التباعد الاجتماعى المطلوبة، وأيضا التأكيد على غلق دورات المياه، مع التشديد على الأئمة بضرورة الالتزام بخطبة الجمعه بعنوان (الأمل حياة)، وكذلك الالتزام بالوقت وهو 10 دقائق فقط.