استمرار الاشتباك في منطقة خلدة ومناشدات للجيش اللبناني بالتدخل

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استمر الاشتباك في منطقة خلدة بين مناصرين حزبيين وأشخاص من العشائر العربية في المنطقة، وناشد رئيس مجلس شورى المشايخ والعشائر العربية في لبنان واتحاد أبناء العشائر العربية، والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بالتدخل لضبط الوضع.

وأسفر الاشتباك عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين مساء اليوم الخميس.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الاشتباك وقع على خلفية تعليق رايات دينية وأعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين "العرب" من سكان المنطقة.

وأسفر عن سقوط قتيلين أحدهما من أبناء العشائر العربية في منطقة خلدة، والآخر من الجنسية السورية.