موريسون «منفتح»على اقتراح بشأن قضاء منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عقوبته في أستراليا

صرح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الجمعة، بأنه "منفتح" على اقتراح بشأن قضاء منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بأستراليا.

ويبدأ برينتون تارانت، الأسترالي المولد، اليوم الجمعة تنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الافراج المشروط، بعد إدانته بارتكاب هجمات ارهابية على مسجدين في مدينة كرايستشيرس النيوزيلندية في مارس 2019 مما أسفر عن مقتل 51 من المصلين.

وقال موريسون، في تصريحات تليفزيونية، إنه مسرور لأن تارانت سوف يموت خلف القضبان، وأنه "منفتح" على مناقشة مسألة نقله إلى استراليا لقضاء عقوبته مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وأضاف أنه لم يتلق طلب رسمي من حكومة نيوزيلندا بهذا الشأن.

وكان نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز قد دعا استراليا لاستعادة تارانت، لتوفير تكلفة سجنه في نيوزيلندا.

وقال بيترز إنه نظرا لإجراءات الأمن المشددة اللازمة لتأمين تارانت /29 عاما/، فإن تكلفة حبسه سوف تصل إلى أربعة آلاف دولار نيوزيلندي (2662 دولار أمريكي) يوميا، موضحا أنه عندما يفارق الحياة بالسجن، سوف يكون قد كلف نيوزيلندا قرابة 50 مليون دولار.

وكان قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش، كاميرون ماندر، أصدر أمس الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على تارانت.

وقال ماندر للمحكمة أثناء نطقه بالحكم، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار فيها حكم مشدد لهذه الدرجة في البلاد.

وأقر المهاجم برينتون تارانت بالذنب في مارس في 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في قتل واتهام واحد بارتكاب هجوم إرهابي.