انتصار نيجيريا وإعادة انتخاب وزيرها رئيسا لبنك التنمية الافريقي

انتخب مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية رئيس البنك اكينوامي أديسينا، لفترة جديدة، ليشغل المنصب لمدة خمس سنوات أخرى.

وذكر البنك – في بيان نشره عبر موقعه ، أن أديسينا، الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة في نيجيريا، سيبدأ فترة رئاسته الجديدة للبنك رسميا اعتبارا من أول سبتمبر 2020.

وحصل رئيس البنك الإفريقي للتنمية، الذي كان المرشح الوحيد، على نسبة 100% من أصوات الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين للبنك، وأعلنت النتيجة رئيس مجلس محافظي البنك نايلي كابا، وهي وزيرة التخطيط الإيفوارية.

وأجريت العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي تمت عن بعد للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت الوزيرة نايلي كابا: “يسرني أن أعاد مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي انتخاب أديسينا لفترة ثانية رئيسا للبنك.. ونحن كمساهمين بالبنك ندعم رئيسه بقوة، وسنمنحه جميع المساندة الضرورية لكي ينفذ رؤيته للبنك على امتداد السنوات الخمس المقبلة

وطلب أديسينا الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الافريقي، يوم الخميس من مساهمي البنك اعادة انتخابه لنفس المنصب لمدة 5 سنوات أخرى، جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للقاء السنوي للبنك الذي عقد عبر الفيديو كونفيرانس، وفقا لعدد من المواقع الالكترونية الافريقية.

"في هذا اللقاء السنوي، أنا أقدم نفسي لكم لانتخابي كرئيس تنفيذي لفترة ثانية، أنا أفعل ذلك باحساس قوي بالمسئولية والالتزام ، والعمل على خدمة أفريقيا بكل ما منحني الله من قدرات".

قال أديسينا، بعد أن عرض انجازات البنك التي تحققت خلال فترة رئاسته الحالية، والتي تنتهي هذا الاسبوع. ويعتبر أكينوامي، الذي كان وزيرا لمالية نيجيريا، أكبر المساهمين في البنك، المرشح الوحيد، ورغم ذلك كان مهددا بعدم اعادة الانتخاب مرة أخرى بسبب حرب شرسة شنتها الولايات المتحدة الامريكية، التي تعتبر ثاني أكبر مساهم في البنك، ضده، وهو ما أضطر نيجيريا إلى زيادة قوتها التصويتية بمقدار الضعف في البنك مطلع الاسبوع لتضمن اعادة انتخاب وزيرها كرئيس تنفيذي للبنك.

واتهمت أمريكا اديسينا بالفساد واستغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية ومعاملة نيجيريا موطنه معاملة تفضيلية أثناء رئاسته الحالية للبنك، وطلبت اجراء تحقيق في تلك المزاعم التي شملت ١٦ تهمة.

وبرات لجنة تحقيق داخلية في البنك اكينوامي من كل الاتهامات الأمريكية، إلا أن الأخيرة أصرت على إعادة التحقيق من خلال لجنة مستقلة من خارج البنك، وتم ذلك، التي برأت هي الأخرى اكينوامي.

وكانت صحف محلية في نيجيريا، والتي أصدرت تقارير عدة تدعم اكينوامي، وتؤكد دعم رئيس البلاد أيضا له، قد أشارت الى إن الموقف الأمريكي يرجع إلى محاولة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب أبعاد اكينوامي عن رئاسة البنك بسبب مواقفه الداعمة للتواجد الصيني في القارة السمراء، حيث صرح مرارا بأن التواجد الصيني يدعم المشروعات الاستثمارية في أفريقيا.

وأشار تلك الصحف الي ان الدول الأعضاء من القارة السمراء، أعلنت دعمها لموقف نيجيريا، وكونت تكتلا يواجه التكتل الغربي بقيادة أمريكا.

وأشاد أديسينا في كلمته بنظام الحوكمة بالبنك "أنا فخور بقوة البنك وأيضا بنظام الحوكمة فيه، أيضا أنا فخور بكل مساهم في البنك ساهم في التحدي وجعلنا في مكان أفضل" .

وأضاف لقد نمت عائلة البنك واصبح عدد اعضائها 81 بدلا من 80 ، وهي جمهورية ايرلنده. وأضاف قائلا: لقد تشاركنا في اجتماع في اكتوبر الماضي، والان فإن اعضاء مجلس ادارتنا وافقوا على اكبر زيادة في رأس مال البنك في تاريخه حيث تم رفعه بنحو 115 مليار دولار.

وأوضح إنه بسبب وباء كورونا، يعقد هذا اللقاء افتراضيا لاول مرة في تاريخ البنك ايضا ، وتوحدنا والعمل سويا لم يكن مهما في اي وقت مثل الان بسبب تداعيات كورونا.

"قد وافقتم في اجتماعات سابقة على زيادة 35% لصندوق التنمية الافريقي، وهو تمويل مهم للدول منخفضة الدخل والهشة

لكن الهشاشة زائلة والمرونة دائمة، فدولة كيتدفوار كانت تتسم بالهشاشة، والان لديها سياسات واستراتيجيات مكنتها من ان تكون ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم قبل اجتياح كورونا للعالم"

ومع الوباء، فإن افريقيا خسرت مكاسب عقود من النمو، وسيكون التعافي طويل وصعب، ولا بد ان نساعد القارة على اعادة البناء بقوة وذكاء وان نولي عناية اكبر بجودة النمو والصحة والمناخ والبيئة. وقد خصص البنك 10 مليارات دولار لدعم افريقيا في ظل الوباء.

"لقد انتخبتوني قبل 5 سنوات مرت سريعا، ولكن آثار التقدم والعمل فيها ظهرت في أن اصبحت الكهرباء عند 18 مليون افريقي، واستفااد 141 مليون شخص من تحسين تكنولوجيا الزراعة والامن الغذائي، كما بات 15 مليون شخص يملكون فرصة الحصول على تمويل، و101 شخص لديهم تحسن في قطاع النقل، و60 مليون شخص يحصلون على خدمات المياه والصرف الصحي".