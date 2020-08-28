شارك عدد من الأطباء بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من زملاء الدكتورة عصمت عبد الخالق والتى توفت أثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الإسكندرية، وبالتعاون مع أحد المؤسسات الخيرية، بمد مواسير مشروع بمنطقة عزبة الحاج محمد كصدقة جارية علي روحها.

ويخدم المشروع عدد من الأسر العفيفة بالقرية، كما تم سداد تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر الأشد احتياجاً بالقرية.

وكان قد نعت إدارة مستشفى الشرق الأوسط بالإسكندرية وجميع العاملين بها ببالغ الأسى وفاة الدكتورة الدكتورة عصمت عبد الخالق إستشاري النساء والتوليد بالمستشفى و التى توفت أثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وامتلأت صفحات التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالدعوات لها بالرحمة و عن مدى كانت أخلاقها و كفاءتها فى العمل.