الجمهوريون يبدأون الليلة النهائية للمؤتمر الوطني مع الديمقراطيين المنشقين

انطلقت الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في الوقت الذي تبذل فيه كتلة يمين الوسط جهدا لتقديم نفسها كمظلة كبيرة، وسط اتهامات بأنها تغذي بشكل أساسي قاعدتها وتفشل في التواصل.

وتم تشغيل مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص، بينهم أمريكيون من أصل أفريقي، قالوا إنهم تركوا الحزب الديمقراطي وأصبحوا من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مستشهدين بسياساته الاقتصادية والخارجية. وأشار إليه شخص على أنه المرشح المؤيد لحرية التعبير والمناهض للحرب.

وندد جيف فان درو، عضو الكونجرس الذي غير ولاءاته في وقت سابق من هذا العام وهو الآن ينتمي للحزب الجمهوري ، بحزبه السابق "الحزب الديمقراطي" باعتباره حركة يسارية راديكالية ضلت طريقها.