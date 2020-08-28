 الرئيس المكسيكي يعتزم تسجيل اسمه كعلامة تجارية لمنع الاستخدام التجاري - بوابة الشروق
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الرئيس المكسيكي يعتزم تسجيل اسمه كعلامة تجارية لمنع الاستخدام التجاري

أندريس مانويل لوبيز
أندريس مانويل لوبيز
د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:05 ص

يريد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته بياتريس جوتيريز، تسجيل اسم كل منهما كعلامة تجارية لمنع الآخرين من استخدامهما لأغراض تجارية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل يونيفرسال" يوم الخميس.

وأفاد تقرير الصحيفة أن السكرتير الخاص للرئيس اليساري البالغ من العمر 66 عاما، والذي تولى منصبه في ديسمبر 2018، بدأ في إجراءات التسجيل في المعهد المكسيكي للملكية الفكرية.

ويُعرف لوبيز أوبرادور أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه - منذ عام 1995، عندما كان بالفعل زعيما سياسيا.

وحاول أربعة أشخاص على الأقل منذ عام 2008 تسجيل الاختصار كعلامة تجارية للأنشطة الرياضية والتعليمية وحتى للمشروبات الكحولية، وفقا للتقرير.

وتسجيل الاختصار "أملو " والأسماء الكاملة للزوجين كعلامات تجارية من شأنه أن يتيح للوبيز أوبرادور وجوتيريز فقط استخدام اسميهما لأغراض تجارية.

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