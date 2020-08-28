الرئيس الأمريكي يعد بلقاح يسحق كورونا قبل نهاية العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- دراسة: مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من «كوفيدــ19»..

وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ«سحق» فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19) بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام الجارى، حيث ستكون «مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعا».



وقال ترامب، فى خطاب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهورى له لولاية رئاسية ثانية، أمس: «نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح فى وقت قياسى»، مضيفا: «سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، وسويا سنسحق هذا الفيروس».



وأعلن البيت الأبيض، فى وقت سابق، عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكورونا فى الوقت الذى يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وعملية الشراء التى ستتم مع «مختبرات آبوت» فى إلينوى هى جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسئول رفيع.