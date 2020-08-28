وفاة العشرات جراء موجة أمطار غزيرة في كراتشي

تعرضت كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، لأغزر موجة أمطار تواجهها خلال قرابة تسعين عاما، مما أسفر عن وفاة العشرات واحتجاز الملايين وسط مياه الفيضانات.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نابي، إن 41 شخصا على الأقل قضوا نحبهم منذ بدء تعرض المدينة التي يسكنها زهاء 20 مليون نسمة بجنوب باكستان لموجة الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر رئيس مؤسسة "إدهي" للأعمال الخيرية في باكستان، والتي تدير شبكة من خدمات الاسعاف والمشارح أن 23 شخصا فارقوا الحياة أمس الخميس فقط.

وأضاف فيصل إدهي رئيس المؤسسة، أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بصورة حادة عندما يصل رجال الإنقاذ إلى العديد من الأحياء السكنية التي يتعذر الوصول إليها حتى الآن.

وتقول الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، إن هناك مخاوف من أن يكون قرابة مليوني شخص محتجزين وسط مياه الفيضانات في المناطق السكنية الفقيرة التي تقع في مناطق منخفضة في ظل سوء شبكات صرف الامطار.