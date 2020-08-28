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رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته بسبب مشاكل صحية

طوكيو - د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 11:07 ص

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، أنه سيستقيل لأسباب صحية من منصبه بعد 7 سنوات و8 في إدارة شؤون البلاد.

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