رئيس وزراء اليابان يعلن استقالته بسبب مشاكل صحية

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أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الجمعة، أنه سيستقيل لأسباب صحية من منصبه بعد 7 سنوات و8 في إدارة شؤون البلاد.