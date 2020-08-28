الخارجية التونسية تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير نبيل حبشي خلال فترة عمله بتونس

أعربت سلمى النيفر كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية التونسية، عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير نبيل حبشي بتونس خلال فترة عمله بتونس.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لها، اليوم الجمعة، عقب لقاء النيفر مع سفير مصر في تونس، نبيل حبشي، في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهمته في تونس - إن هذه الجهود ساهمت في دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره وامتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية، ما مكنه من أداء مهامه على أحسن وجه.



وكان قد صدر قرار جمهوري في عام 2016، بتعيين السفير نبيل حبشي سفيرًا لمصر بتونس لمدة 4 سنوات، وكان قبلها يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للمراسم قبل تكليفه بمهامه سفيرًا لمصر بتونس.