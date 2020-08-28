قضاة تايوان: القانون الخاص بأصول الحزب الوطني الصيني السابق دستوري

قضى كبار قضاة تايوان، اليوم الجمعة، بأن القانون الذي يرمي إلى التعامل مع أربعة مليارات دولار هي قيمة "أصول غير شرعية" للحزب القومي الصيني الحاكم السلطوي سابقا، قانون"دستوري بالكامل".



وقال لين هوي هوانج الأمين العام للنظام القضائي التايواني، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن القرار "سوف يسرع وتيرة تصحيح حالات الظلم في الفترة السلطوية".



وكان البرلمان التايواني قد سن القانون في أغسطس 2016 وتم صياغته في صورة تشريع مماثل يتعلق بحزب الوحدة الاشتراكي الألماني.



وقال الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم إن القرار يوفر فرصة لـ"مواجهة الأضرار، التى لحقت بالنظام الدستوري على يد النظام السلطوى في الماضي، والتعامل معها بجسارة".



وشكل القانون لجنة حكومية مستقلة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول التي حصل عليها الحزب الوطني الصيني أو المنظمات التابعة خلال أربعة عقود من الحكم السلطوي بموجب القانون العسكري حتى عام 1991.



ووجد القضاة أن الاستخدام غير الشرعي للصلاحيات الرسمية من جانب الحزب الوطني الصيني لتجميع الأصول، بمثابة انتهاك خطير لحقوق الإنسان و"تسبب في منافسة غير عادلة بين الأحزاب السياسية" التي استمرت بعد القانون العسكري.