اعتقال ضابط شرطة سابق في تشيلي بتهمة ممارسة العنف خلال الاحتجاجات

قال ممثلو الادعاء اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال ضابط شرطة تشيلي سابق، بتهمة إصابة امرأة بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة التي جرت العام الماضي.



وأطلق الكابتن السابق باتريسيو ماتورانا الغاز المسيل للدموع على وجه فابيولا كامبيلاي أثناء انتظارها لحافلة خلال الاضطرابات التي وقعت في نوفمبر الماضي، مما أصابها بالعمى، وفقا لإذاعة "كوبراتيفا".



وجاء اعتقال ماتورانا بعد اعتقال ضابط شرطة آخر الأسبوع الماضي، تسببت رصاصاته المطاطية أيضا في إصابة متظاهر آخر بالعمى.



واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، حيث خرج آلاف المتظاهرين مراراً إلى الشوارع في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



وقُتل أكثر من 30 شخصا، وأصيب المئات بجروح في عيونهم.