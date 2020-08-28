وتنفي إغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا وإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن





نفى مجلس الوزراء في تقرير صادر أمس الجمعة، لصد الشائعات والرد عليها ١٣ شائعة صادرة خلال أسبوع، مؤكدا في تقريره عدم صحة إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وعدم رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، نافيا رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال مجلس الوزراء إنه لا صحة لانتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، ولا صحة لإغلاق كافة المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا، ولا صحة إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، نافيا استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها، وكذلك إخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم.

وأوضح أنه لا صحة إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، ولا صحة لرفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين، نافيا ما تردد بشأن إقامة مشروعات سياحية بمحمية "نبق" في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية، وأسضا بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة للسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بحضور 50 شخصاً فقط كحد أقصى، وبطاقة استيعابية 100 شخص للقاعة المقام عليها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتي تصل لـ 50 قرشاً للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

وأوضحت وزارة النقل أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، مُوضحةً أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة، مُشددةً على اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيهاً فقط، وذلك بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات، حفاظاً على ذلك المرفق الحيوي.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لوجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات، مع توافر مخزون استراتيجي كافٍ منها، مُشيرةً إلى المتابعة المستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات وتوفير كميات إضافية منها قبل نفاد الكمية.

وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لانتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء التبرع بالدم، فردية الاستخدام لكل متبرع، ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة، مُشددةً على تعقيم كافة مراكز التبرع وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه لا صحة لإغلاق أي من المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل، مُوضحاً أن المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل مستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزيتها لمواجهة أي تطورات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لاستبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد، مُوضحةً أنه تم بالفعل إدراج جامعة الملك سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات لتستقبل أولى دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث تم فتح باب التقديم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، من يوم 22 حتى30 أغسطس الجاري، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للجامعة (ksiu.edu.eg).

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه لا صحة لإخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أن المحافظة قامت على الفور بتوفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أي مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وقالت وزارة الزراعة إنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، موضحةً أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائياً، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار التذاكر لأي حديقة من حدائق وزارة الزراعة، وأن تذكرة الدخول لحديقة "الحيوان" كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط، مُشيرةً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحيث تستقبل 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك حفاظاً على صحة الزائرين والعاملين بها.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية تمثل خطورة على الشعاب المرجانية بالمحمية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة، وحمايتها من التدمير أو التلوث، حفاظاً على التوازن البيئي، مُوضحةً أن ما يتم تنفيذه حالياً هو أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية، والتي تبعد تماماً عن نطاق محيط مياه البحر.

وأوضحت أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر، مُوضحةً أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.