المجر تعتزم إغلاق حدودها أمام الأجانب القادمين بدءاً من سبتمبر المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء المجري، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم إغلاق حدودها أمام الأجانب مرة أخرى الشهر القادم بسبب التطورات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، خلال مؤتمر في بودابست، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل لن يتمكن المواطنون الأجانب من دخول المجر إلا "باستثناءات مبررة".



وأضاف جولياس أن على المجريين القادمين من الخارج الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً إذا لم يتمكنوا من تقديم اختبارين سلبيين لفيروس كورونا أجريا في يومين مختلفين.