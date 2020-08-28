«شعراوي» يشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا خاصة بعد تحذيرات وجود موجة ثانية

"شعراوي": الدولة جادة بكل قوة في الحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مع الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمقر الوزارة، آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات القومية والتنموية الجارية بالمحافظة وعلى رأسها محور عدلى منصور والمجمع الصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية وطريق كورنيش النيل والدائرى وكوبرى المديرية وعدد من المشروعات الاستثمارية التي تخدم عملية التنمية على أرض بنى سويف.

وأشاد شعراوي، أمس الجمعة، خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات التنمية المختلفة، متابعًا مع المحافظ ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة وعدد الطلبات المقدمة.

وشدد على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد تحذيرات مجلس الوزراء من احتمال وجود موجة ثانية للفيروس.

وأكد الوزير على أهمية تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة.

واستعراض شعراوي آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات، متابعًا مشروعات المحافظة الجارية فيما يخص قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب خاصة للقرى المحرومة من تلك الخدمة والمناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع شعراوى أيضاً مع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى في هذا المشروع القومي، مؤكدًا على أهمية إستمرار جهود المحافظة في تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة لتحسين الموارد المالية والحفاظ على المال العام.

وشهد اللقاء إستعراض موقف عمليات تقنين واسترداد أراضى الدولة وجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأكد شعراوي، أن الدولة جادة بكل قوة في الحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة بمختلف محافظات الجمهورية ومواجهة أي مخالفات أو تعديات وترسيخ سيادة القانون، مع الإهتمام بالمساحات الكبيرة مع إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة أو الإزالة الفورية في حالة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات التقنين.

وتطرق الاجتماع أيضاً لمناقشة آخر مستجدات مشروع النهوض بقطاع صناعة النباتات الطبية والعطرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية المتوفرة في هذا الشأن للمنافسة في الأسواق العالمية، كما تم بحث تطورات الموقف في المناطق الصناعية والمشاكل الخاصة بالصرف الصحى بها وكيفية التغلب عليها خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بها فضلاً عن مصانع الصناعات الصغيرة.