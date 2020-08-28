 «سكاي نيوز»: توتر شديد بين ميليشيات متناحرة بطرابلس بعد اشتباكات دامية وقعت أمس - بوابة الشروق
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«سكاي نيوز»: توتر شديد بين ميليشيات متناحرة بطرابلس بعد اشتباكات دامية وقعت أمس

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 12:33 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بأن ‏شهود عيان أعربوا عن توتر شديد بين ميليشيات متناحرة في طرابلس بعد اشتباكات دامية وقعت الليلة الماضية بمنطقة النوفليين.


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