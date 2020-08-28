«سكاي نيوز»: توتر شديد بين ميليشيات متناحرة بطرابلس بعد اشتباكات دامية وقعت أمس

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بأن شهود عيان أعربوا عن توتر شديد بين ميليشيات متناحرة في طرابلس بعد اشتباكات دامية وقعت الليلة الماضية بمنطقة النوفليين.