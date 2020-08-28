 إحالة قضية اتهام طالبين بترويج عملات ورقية للنيابة في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2020 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إحالة قضية اتهام طالبين بترويج عملات ورقية للنيابة في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
عصام عامر:
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 1:06 ص

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الخميس، إحالة القضية رقم 4842 لسنة 2020 جنايات ثالث المنتزه، والمتهم فيها "م.م.إ"، 21 عامًا، و"م.ي.ع"، 19 عامًا، طالبين، بترويج عملات ورقية، إلى النيابة المختصة؛ لإعادة توزيعها.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد القبض على طالبين؛ حاولا ترويج عملات مقلدة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات الأولية، أن المتهم الأول، حاول شراء علبة سجائر، من مَحِل، في منطقة الرأس السوداء، وكان برفقته المتهم الثاني، حيث قدم عملة ورقية فئة الـ100 جنيه، إلا أن صاحب المَحِل اشتبه في أنها مقلده، فاستعان بالأهالي، وتم ضبطهما والتحفظ عليهما، وطلب قسم الشرطة إليهما.

وأضافت التحقيقات، أنه وبحضور الشرطة تم التحفظ عليهما، وبتفتيشهما تبين عدم وجود عملات أخرى بحوزتهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول الذي كان بحوزة المتهم الأول.

وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى درويش، وأحمد عزت مزيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك