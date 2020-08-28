القس آل شاربتون: أمريكا نقضت وعدها للسود

أكد الناشط الحقوقي القس آل شاربتون، في كلمة خلال مسيرة من أجل العدالة العرقية أمام نصب لنكولن التذكاري اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها للمواطنين السود في نهاية الحرب الأهلية.



وقال شاربتون: "في عام 1863، وقع أبراهام لنكولن على إعلان تحرير العبيد. لقد وعدنا بالجنسية الكاملة إذا حاربنا لإنقاذ الاتحاد. لقد وعدنا بـ 40 فدانا وبغل، لم نحصل أبدا على الجنسية الكاملة ولم نحصل على التعويضات، لقد تذكرناك لينكولن لأنك وعدت، أيها السيد لينكولن، وتم نقض الوعد."



وكان شاربتون يتحدث في مناسبة في واشنطن أطلق عليها اسم "ارفعوا ركبكم عن أعناقنا" في إشارة إلى جورج فلويد، المواطن الأسود الذي لقي حتفه بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته في مايو الماضي ما تسبب في وفاته بعد ذلك.