أرتيتا: واثق من فعل كل شيء لتحقيق أهدافنا في فترة الانتقالات

شدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، على أن ناديه سيفعل كل شيء لتحقيق أهدافه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أرتيتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول غدًا، السبت، في كأس الدرع الخيرية: «أنا واثق من إننا سنفعل كل شيء لتحقيق أهدافنا قبل 6 أكتوبر».

وأضاف المدرب الإسباني: «إن لم نستطع تحقيق أهدفنا فذلك لأننا لم نصل للاعب يلائم المستوى الذي نريده، ما نريده واضح وأتمنى أن نحقق أهدافنا».

وأوضح المدير الفني لأرسنال: «أعتقد أن كل المدربين تمنوا أن يحظوا بوقت أكبر مع لاعبيهم للتحضير للموسم الجديد».

وتابع: «هذا بالإضافة لأننا سنفتقد بعض اللاعبين جراء انضمامهم لمنتخبات بلادهم ولكن علينا أن نتفهم الموقف خاصة في ظل تأجيل اليورو ومدربي المنتخبات انتظروا رؤية لاعبيهم كثيرًا».

وأتم: «علينا التأقلم مع الوضع، نعم من الصعب الإبقاء على كل الأشخاص سعداء والموقف ليس مثاليا حتى أنا لم أحظ بفترة إعداد حينما أتيت لهنا كمدرب، ولكن علينا التأقلم».