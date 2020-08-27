متحف نيويورك للفن الحديث يفتح أبوابه بعد 6 أشهر من الإغلاق

فتح متحف نيويورك للفن الحديث أبوابه أمام الجمهور الخميس بعد إغلاقه لمدة ستة أشهر تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستقبل المتحف الشهير، الذى قلص عدد الزوار المسموح بدخولهم إلى 25 بالمائة، العديد من الزوار فى اليوم الأول من إعادة افتتاحه.

وقال مدير المتحف جلين لاورى فى بيان صحفى: «مع بروتوكولات وإجراءات السلامة الجديدة المعمول بها، يمكن لجماهيرنا أن تستمر فى الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها فى معارضنا للمجموعات الفنية، ونأمل أن يجدوا العزاء والإلهام هنا».

وتم السماح بإعادة افتتاح متاحف المدينة، التى أُغلقت فى مارس فى إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا، منذ يوم الإثنين الماضى.