رئيس نقابة شرطة نيويورك يؤيد ترامب بمؤتمر الحزب الجمهوري

أعرب رئيس نقابة شرطة نيويورك خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مساء الخميس عن تأييده لإعادة ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية، حيث يوجه الحزب رسالة تتعلق بالقانون والنظام بينما يحاول إثارة الخوف على السلامة إذا فاز الديمقراطيون في نوفمبر المقبل.

وقال باتريك لينش:"يمكن أن نحظى بأربع سنوات أخرى من حكم الرئيس ترامب، أو لن تنعم بأمان ولا عدالة ولا سلام". وقال إن المواطنين "لن يكونوا بأمان في أمريكا تحت رئاسة جو بايدن".

وتبعه رودي جولياني، العمدة السابق لمدينة نيويورك ومحامي ترامب، الذي كان يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه مسؤول صارم فيما يتعلق بالجرائم. واشتكى جولياني من تزايد جرائم العنف في المدينة التي يديرها رئيس بلدية ديمقراطي خلال الأشهر الأخيرة.

وقال جولياني "لا تدعوا الديمقراطيين يفعلوا بأمريكا ما فعلوه بنيويورك "، وحذر من أن فوز بايدن في نوفمبر المقبل قد يجلب "الفوضى" إلى البلاد.

كما تضمن مؤتمر الحزب الجمهوري مشاركة أرملة ضابط شرطة سابق قتل، على ما يبدو على يد لصوص، على هامش الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية خلال هذا الصيف.