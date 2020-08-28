مفوضة حقوق الإنسان تنتقد أمريكا بشأن عنف الشرطة وتراخي قوانين حيازة السلاح

قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، إن الأحداث الأخيرة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية قد وقعت بسبب الاستخدام المفرط للقوة وعدم إجراء إصلاحات سريعة لجهاز الشرطة وتراخي قوانين حيازة السلاح.



وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إنه "من وجهة نظرنا، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في كينوشا ليست فقط متكررة بل يمكن تجنبها بشكل كبير".



وذكر كولفيل في موجز صحفي أن الصور من حملة الشرطة التي جرت يوم الأحد الماضي، وأصيب فيها بإصابات بالغة أمريكي من أصل إفريقي، يدعى جاكوب بليك، أشارت إلى أن ضباط الشرطة قد لجأوا إلى عنف غير ضروري.



وأضاف أنه "يبدو أيضا أنه من المحتمل جدا أن القوة المستخدمة ضد بليك يمكن أن تكون تمييزية في طبيعتها".



ويوم أمس الخميس، اتُهم شاب بارتكاب جريمة قتل بعد مزاعم بقتل شخصين بالرصاص وإصابة ثالث، في خضم الاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت حادثة بليك.



وأوضح كولفيل أنه "ليس من المعقول أن يكون لديك صبي عمره 17 عاما يتجول ببندقية آلية في وضع يطلق الرصاص على الناس بهذه الطريقة، في مثل هذا الوضع من التوتر"، داعيا إلى تشديد سياسات الحد من حيازة السلاح في الولايات المتحدة.