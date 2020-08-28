قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة جاءت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، منوهًا بأن المرحلة الأولى شهدت تطوير ست قرى على مستوى الخدمات كافة.

وأضاف «القاضي» أثناء لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من المبادرة ستضم 19 قرية، متابعًا: «المبادرة محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الوزارء ووزير التنمية المحلية».

وأشار إلى تولية الرئيس أهمية كبرى للعشوائيات والمساكن غير الآمنة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات ابتداءً من 2014 وحتى 2017، وتم إنشاء 815 عمارة في المرحلة الأولى وحوالي 630 شقة في المرحلة الثانية، بتكلفة 110 مليون جنيه.

وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين في ربوع مصر كافة، لافتًا إلى تطهير العشوائيات وتطوير المباني والأرصفة والشوارع.