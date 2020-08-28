بلومبرج: فائض ناقلات النفط العملاقة بالشرق الأوسط يتنامى إلى أعلى مستوى منذ أواخر فبراير

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن فائض الناقلات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط يتجه نحو الاستمرار على معدلاته الأعلى التي تفوق مستويات المتوسط الموسمي في الشهر المقبل.



ووفقا لمتوسط أربعة تقديرات في استطلاع رأي أجرته بلومبرج مع سماسرة سفن ومالكيها ومحللين، فإن المنطقة ستشهد زيادة في السفن المتاحة بنسبة 29 بالمئة عن مثيلاتها خلال الثلاثين يوما المقبلة.



وقالت بلومبرج إن هذه النسبة هي الأعلى منذ 27 فبراير، مقارنة بنسبة 28 بالمئة الأسبوع الماضي.



ويبلغ المتوسط الموسمي في خمس سنوات حوالي 23 بالمئة.



وارتفعت الأرباح اليومية للناقلات على طريق الشرق الأوسط إلى الصين القياسي إلى 11 ألفا و557 دولارا اليوم الجمعة، ما خفف من تراجع نسبته 25 بالمئة هذا الأسبوع.



وذكرت مجموعة كلاركسونز بلاتو لخدمات الشحن المتكاملة في تقرير أن عمليات صيانة مصافي التكرير في الخريف مع تدني صادرات النفط الخام من السعودية، جراء الطلب المحلي المرتفع في الصيف، قد تسبب كلاهما في دفع الرسوم نحو الانخفاض .