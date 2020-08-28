بوينج توقف تشغيل 8 طائرات دريملاينر 787 لعيوب في التصنيع

قالت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات اليوم الجمعة إنها اكتشفت مشاكل تصنيعية في بعض طائراتها من طراز دريملاينر 787، وأوقفت تشغيل ثماني طائرات للإصلاح.



وقالت الشركة في بيان عبر البريد الالكتروني دون تحديد شركات الطيران إننا "تواصلنا على الفور مع شركات الطيران التي تقوم بتشغيل الطائرات الثمانية المعنية لإبلاغها بالوضع، وقد تم استبعاد هذه الطائرات بشكل مؤقت من الخدمة إلى حين إمكانية إصلاحها".



وقالت بوينج إنها وجدت "مشكلتين تصنيعيتين بارزتين في ربط أجزاء محددة من جسم الطائرة 787، واللتين تتسببان معا في وضع لا يفي بمعاييرنا التصميمية".



وقالت إن شركة صناعة الطائرات أخطرت الإدارة الأمريكية الاتحادية للطيران، وتجري مراجعة شاملة في السبب الرئيس.



ويمثل ذلك أحدث انتكاسة لبوينج، بعدما تم حظر أسطول طائراتها المتعثر من طراز ماكس 737 من الطيران بعد حادثين مأساويين.



وكان قد تم تعليق طيران طائرات ماكس 737 منذ مارس 2019، عقب مقتل 346 شخصا في حادثين، الأول في أكتوبر عام 2018، والآخر في مارس عام 2019.