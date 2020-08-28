دونالد ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب أمام حشد في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، إنه واثق بشدة من إمكانية تولي المنصب أربع سنوات أخرى.

وانتقد منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن، وقال إن الديمقراطيين سيدمرون الحلم الأمريكي وسيجلبون الفوضى العنيفة.

ووعد ترامب بإعادة بناء الاقتصاد، وأكد أن تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا سيتم قبل نهاية العام.

وتحدى مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي استمر أربعة أيام، أعراف السياسة الأمريكية. فقد هيمنت عليه تصريحات دعم من جانب أفراد عائلة ترامب، وكذلك استخدام مبان حكومية لأغراض سياسية حزبية.