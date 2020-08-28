مسؤول بالصحة: يحظر ارتداء الكمامات لمن يعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الكمامات من الأمور الواجبة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، منوهًا أنه يحظر ارتداء الكمامات لمن يعاني من مشكلة في الجهاز التنفسي أو الأطفال الصغار.



وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الأطفال الأصغر من عشر سنوات لن يرتدوا الكمامات داخل المدارس، لافتًا إلى تطبيق التباعد الاجتماعي في هذه الحالة.



وأوضح أن «التباعد الاجتماعي بمسافة أكثر من مترين من جميع الجهات، إضافة إلى التواجد داخل مكان جيد التهوية، الأصل في منع حدوث العدوى بكورونا المستجد»، مجيبًا على سؤال الإعلامي رامي رضوان عما إذا كان قلقًا عن ذهاب أولاده إلى المدارس: «مش قلقان ومرينا بالأصعب».



ولفت إلى أن الشعب المصري أثبت خلال الفترة الماضية أنه شعب ملتزم ويخاف على صحته وصحة أحفاده والمجتمع بصورة كبيرة، متابعًا: «الحالات زادت لا نريد حدوث موجة أخرى بتسجيل آلاف الحالات، ودائرة العدوى لا يمكن أن تنتهي إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية».