تجري وزارة النقل الأعمال الإنشائية لمحطة السكة الحديد الجديدة بمنطقة بشتيل لخدمة جمهور الركاب بالوجه القبلي، بهدف تخفيف الزحام في محطة رمسيس ومنطقة وسط القاهرة.

في السطور التالية؛ أبرز المعلومات حول المحطة المزمع الانتهاء من تنفيذها وافتتاحها بنهاية عام 2025..

- يتم تنفيذ المحطة على مساحة 57 فدانًا.

- يشمل المشروع المسمى بمثلث بشتيل؛ محطة قطارات رئيسة، وورشة لصيانة القطارات، ومجمع خدمات إدارية وفندق إقامة.

- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.

- يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة خلال 5 سنوات.

- تخدم محطة سكة حديد بشتيل نحو 600 ألف راكب يوميا بالوجه القبلي.

- تخصص المحطة الجديدة لقطارات الوجه القبلي وأهالي الصعيد.

- تتقاطع المحطة مع عدد من وسائط النقل بينها مترو أنفاق ومنوريل 6 أكتوبر وخطوط أتوبيسات ترددية لنقل الركاب إلى مختلف الأحياء بالقاهرة والجيزة.

- تدفع هيئة السكك الحديدية بقطارات جديدة مكيفة لخدمة أهالي الصعيد.

- تقدم وزارة النقل مزايا لركاب المنوريل أو مترو الأنفاق عقب استقلال القطارات بمحطة بشتيل، بحيث يمكن للراكب حجز تذكرة موحدة.

- تنفيذ المحطة يتضمن مشروع سكنى كبير مكون من 28 عمارة تم تقسيمها كالتالي: "بدروم جراج والدورين الأرضي والأول تجاري، والثاني والثالث إداري، و7 أدوار سكني".

- تقع على 4 محاور رئيسة تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور ترعة الزمر ومحور شارع السودان ومحور أحمد عرابي وشارع المطار ومحور 26 يوليو.