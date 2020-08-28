 وزير الخارجية الهولندي: لا نمانع فرض عقوبات على تركيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الهولندي: لا نمانع فرض عقوبات على تركيا

علم هولندا
علم هولندا
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 3:25 م

قال ‏وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.

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