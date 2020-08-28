وزير الخارجية الهولندي: لا نمانع فرض عقوبات على تركيا

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قال وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده لا تمانع فرض عقوبات على تركيا، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة.