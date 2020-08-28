 ترامب يتعهد بمواصلة سياسته التجارية تجاه الصين - بوابة الشروق
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ترامب يتعهد بمواصلة سياسته التجارية تجاه الصين

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 6:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 6:28 ص

 تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بمواصلة سياسته التجارية تجاه الصين، ووعد بإعادة المزيد من سلاسل التوريد إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب "سنلاحق الصين مباشرة. لن نثق بهم ولو بمقدار ضئيل. نحن نخرج أعمالنا من الصين ... ونعيدها للوطن."

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