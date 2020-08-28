تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير طائرة مفخخة بدون طيار لميليشيات الحوثي جنوبي السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار؛ أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.