لبنان يسجل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 15613 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 148 حالة.



وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8 آلاف و906 فحوصات تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



من جانبه، قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن- في تصريحات اليوم- إن تجديد الإغلاق العام للبلاد لم يسجل النتائج الإيجابية المرجوة بخفض عدد المصابين بالوباء، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات اليومية تتراوح حاليا ما بين 500 و700 إصابة، وأن الوضع "غير مطمئن".



وأشار وزير الصحة إلى أن هناك نزاعا واضحا بين الحاجة الاقتصادية ومواجهة التحدي الوبائي، مشددا على أن المعيار الأول والأخير في مواجهة وباء كورونا يتمثل في التزام اللبنانيين ووعيهم بأهمية الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية.



وأضاف "لابد من التوصل إلى المواءمة بين الاستمرارية في الحياة العامة ولو بنشاط أقل من النشاط المعتاد، مع التزام الضوابط فلا تتزايد احتمالات تفشي الوباء وخروج الأمور عن السيطرة التامة".