 ترامب يتعهد بهزيمة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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ترامب يتعهد بهزيمة فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 6:09 ص

 تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس بالتصدي لفيروس كورونا خلال خطاب قبوله ترشيح حزبه الجمهوري.

وقال ترامب "سنهزم الفيروس والوباء ونخرج أقوى من أي وقت مضى" ، دون أن يكشف عن خطة محددة.

وأكد إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية العام.

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