تراجع حاد في حصيلة الضرائب ببريطانيا بسبب جائحة كورونا

أدى الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد إلى انخفاض يصل إلى النصف في حصيلة الضرائب التي تمكنت سلطة الضرائب البريطانية من جمعها خلال العام الحالي.

وقالت إدارة إيرادات الجمارك الملكية في بريطانيا اليوم الخميس إن الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على النشاط الأساسي لإدارة الجمارك الملكية البريطانية وتحصيل الضرائب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الإدارة المعنية بتحصيل الضرائب القول إنها فشلت في تحصيل الضرائب المتأخرة خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضيين، كما فعلت خلال نفس الفترة من العام الماضي لأن الكثير من الموظفين اضطروا للعمل من المنزل بسبب الجائحة.

وظهر الاضطراب في أداء إدارة الجمارك والضرائب خلال الجائحة في صورة تأخر الإدارة في الرد على الاستفسارات الهاتفية بما يصل إلى أكثر من 11 دقيقة مقابل تسع دقائق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.