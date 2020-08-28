السلطات التركية تفرج عن ضابط متهم باغتصاب شابة

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن السلطات التركية أخلت سبيل ضابطا متهم في قضية اغتصاب لشابة (18 عامًا)، كما رفضت النيابة الطعن المقدَّم على حكم الإفراج عنه.



وقالت الصحيفة إن المحكمة الجنائية في مدينة سعرت وافقت على طلب دفاع المتهم موسى أورهان، بمحاكمته من خارج القضبان والإفراج عنه على ذمة القضية، ما أثار ردود فعل غاضبة في مدينة سعرت التي شهدت الواقعة.



وتفاعل نواب المعارضة التركية مع القضية التي أثارت غضب الشارع التركي، حيث علق البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، على القرار عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، متسائلًا عن شكل الحماية الذي يحصل عليه ضابط الصف، والسبب وراء التعنت والإفراج عنه رغم ثبوت إدانته.



وقال ياركاداش: “ موسى أورهان كان معتقلًا بتهمة اغتصاب الشابة إيباك أر، ولكن تم الإفراج عنه مساء أول أمس. أما سبب الإفراج مضحك للغاية: “لا خوف من أن يهرب”. إلا أن أورهان غادر المدينة التي يقيم فيها عقب الإفراج عنه. السؤال: من يحمي موسى أورهان، ومن يقف في ظهره؟ “.



ومن جانبه، قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو: “إن المحكمة لم تنظر إلى تقرير الطب الشرعي، وأفرجت عنه. ميزان العدل لم يزن الأمور بالعدل”.



بدورها، قالت النائبة السابقة عن حزب الشعب الجمهوري ميلدا أونور: “يقولون لا خوف أن يهرب… عليكم اللعنة جميعًا!”.



فيما عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم عبر منشورات مصاحبة لوسم: “MusaOrhanTutuklansın#” للمطالبة باعتقاله.



وكان محامو عائلة الفتاة إيباك تقدموا ببلاغ إلى نيابة مدينة باطمان ضد أورهان يتهمونه بالتسبب في انتحار ابنتهم بعد الاعتداء جنسيا عليها.