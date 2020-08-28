 رئيس جنوب إفريقيا يقدم تعازيه لوفاة شاب معاق على أيدي الشرطة ويأمر بفتح تحقيق - بوابة الشروق
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رئيس جنوب إفريقيا يقدم تعازيه لوفاة شاب معاق على أيدي الشرطة ويأمر بفتح تحقيق

الشرطة فى جنوب افريقيا - ارشيفية
الشرطة فى جنوب افريقيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2020 - 8:27 م
عبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، عن حزنه اليوم الجمعة، لوفاة ناثانيل جوليوس، وهو شاب مصاب بمتلازمة داون، أثناء حملة للشرطة.

وقال رامافاوسا إن "أفكاري وصلواتي مع أسرة وجيران ناثانيل، الذي وهو في عمر السادسة عشرة من عمره، قد تم حرمانه من مستقبل، وتسببت وفاته المأساوية في تصاعد الغضب والاضطرابات في مجتمع يستحق الأفضل".

وأعلن الرئيس عن تحقيق مستقل في "مسؤولية أو عدمها لأي فرد من أفراد جهاز شرطة جنوب إفريقيا"، خلال الحادث الذي وقع مساء يوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أقارب الصبي ألقوا بمسؤولية وفاته على الشرطة، قائلين إنه كان يقف خارج منزله يتناول رقائق من البسكويت عندما تعرض لطلق ناري، حيث إنه غير قادر على التواصل بشكل ملائم.

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