الصين تهدد بمقاطعة «آبل» إذ حظرت أمريكا «ويتشات»

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حذرت الصين، أمس، من احتمال مقاطعة منتجات شركة «آبل» إذا تم حظر تطبيق «ويتشات» الصينى فى الولايات المتحدة، وسط توتر متصاعد بين البلدين.



ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أمرا تنفيذيا، فى وقت سابق من هذا الشهر، يهدد بحظر تطبيق «تيك توك» الصينى متهما إياه بالتجسس لصالح بكين، ويستهدف مرسوم مماثل منصة «ويتشات» الرئيسية فى الصين والتى تملكها مجموعة «تنسنت» العملاقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة.



«تويتر»: «إذا تم حظر (ويتشات) فى الولايات المتحدة فلن يكون هناك سبب يدعو الصينيين إلى الاحتفاظ بأجهزة (آيفون) ومنتجات (آبل)».



ويهدد الأمر التنفيذى لإدارة ترمب بحظر أى معاملة مالية من جانب كيان أمريكى مع «ويتشات» ما قد يجبر «آبل» بحكم الواقع على إزالة التطبيق من منصة «آب ستور» الخاصة بها.



وتضم منصة «ويتشات» ما لا يقل عن 1.2 مليار مستخدم، وهم فى الغالب صينيون رغم أن التطبيق متاح بنحو 20 لغة.